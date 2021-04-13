37-річний уродженець Волині отримав 13 років ув’язнення. Він жорстоко вбив дитину у Деснянському районі Києва.

Судді визнали чоловіка винним. Однак, попри обтяжуючі обставини, максимально можливого терміну покарання для нього не обрали. Чому саме судді вирішили засудити злочинця саме до 13 років, невідомо.

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Як зазначили в прокуратурі Києва, чоловіка визнали винним в умисному вбивстві малолітньої дитини, яке він скоїв 25 червня 2020 року.

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Слідчі з'ясували, що чоловік жорстоко розправився з дитиною своєї знайомої на вулиці Шолом-Алейхема.

Під час застілля у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері померлого, зловмисник пішов до сусідньої кімнати. Там спали хлопчики 6 та 9 років.

П'яний чоловік схопив молодшого та почав бити його.

Через відкриту черепно-мозкову травму, переломи та забої внутрішніх органів малюк помер у лікарні.

9-річного брата померлого з неблагонадійної сім'ї вилучили посадовці Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської райдержадміністрації.

Вбивцю поліцейські затримали на місці події. Його посадили до слідчого ізолятору, звідки він не виходив впродовж всього розслідування.

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