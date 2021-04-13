Бив до смерті: у Києві засудили чоловіка, який вбив 6-річного хлопчика

Джерело:Прокуратура Києва
37-річний уродженець Волині отримав 13 років ув’язнення. Він жорстоко вбив дитину у Деснянському районі Києва.
Судді визнали чоловіка винним. Однак, попри обтяжуючі обставини, максимально можливого терміну покарання для нього не обрали. Чому саме судді вирішили засудити злочинця саме до 13 років, невідомо.
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9-річного брата померлого з неблагонадійної сім'ї вилучили посадовці Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської райдержадміністрації.
Вбивцю поліцейські затримали на місці події. Його посадили до слідчого ізолятору, звідки він не виходив впродовж всього розслідування.
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