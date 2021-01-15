Вдруге після звільнення: у Києві засудили розбійника, якого помилував Зеленський
Багато разів судимий Ілля Маслов, якого президент Володимир Зеленський помилував перед обміном заручників на російських окупантів, терористів та кримінальників, встиг скоїти щонайменше два злочини за 2 роки.
Другий обвинувальний вирок з моменту виходу на волю завдяки президентові Маслову виніс Святошинський районний суд Києва. Про це повідомляє "Українська правда".
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За що посадили помилуваного Зеленським рецидивіста
- Згідно з матеріалами кримінальної справи, Маслов скоїв правопорушення 31 січня 2020 року.
- Він знайшов оголошення жінки на сайті знайомств та домовився із нею про зустріч в її квартирі.
- Коли жінка відволіклась під час побачення, чоловік дістав з кишені ніж та підставив лезо їй до шиї.
- Потім злочинець змусив потерпілу розповісти, де вона зберігає гроші та заштовхав її до ванної.
- Забравши 2 тисячі гривень та мобільний, Маслов втік.
У 2020 засудили за аналогічний злочин
Перед призначенням покарання судді звернули увагу, що минулого року його визнали винним у скоєнні розбою. Але тоді зловмисник отримав умовний термін ув'язнення. Наразі ж чоловіка відправили до тюрми на 7 років, додавши до цього терміну ще 6 місяців за попереднє правопорушення.
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