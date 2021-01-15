Багато разів судимий Ілля Маслов, якого президент Володимир Зеленський помилував перед обміном заручників на російських окупантів, терористів та кримінальників, встиг скоїти щонайменше два злочини за 2 роки.

Другий обвинувальний вирок з моменту виходу на волю завдяки президентові Маслову виніс Святошинський районний суд Києва. Про це повідомляє "Українська правда".

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У суді злочинець повністю визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинок.

За що посадили помилуваного Зеленським рецидивіста

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Маслов скоїв правопорушення 31 січня 2020 року.

Він знайшов оголошення жінки на сайті знайомств та домовився із нею про зустріч в її квартирі.

Коли жінка відволіклась під час побачення, чоловік дістав з кишені ніж та підставив лезо їй до шиї.

Потім злочинець змусив потерпілу розповісти, де вона зберігає гроші та заштовхав її до ванної.

Забравши 2 тисячі гривень та мобільний, Маслов втік.

У 2020 засудили за аналогічний злочин

Перед призначенням покарання судді звернули увагу, що минулого року його визнали винним у скоєнні розбою. Але тоді зловмисник отримав умовний термін ув'язнення. Наразі ж чоловіка відправили до тюрми на 7 років, додавши до цього терміну ще 6 місяців за попереднє правопорушення.

Іллю Маслова звільнили з колонії 29 грудня 2019 року у день обміну в'язнів Кремля на бойовиків та злочинців. Справи чоловіка ніяк не стосувалися бойових дій на Донбасі, але його чомусь включили до списків з боку Росії. Представники РФ при цьому рецидивіста не територію держави-агресора не пустили. Так він опинився на волі та отримав змогу скоювати злочини.