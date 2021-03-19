Від 5 до 8 років позбавлення волі загрожує літній мешканці Києва за нанесення тяжких тілесних ушкоджень власному сину. Злочин стався днями у Деснянському районі столиці.

За даними слідчих, жінка вдарила сина ножем у груди під час сімейного конфлікту. Стався він під час застілля.

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Прокурори вже повідомили затриманій про підозру, а суд встиг обрати зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що відомо про криваві розбірки між матір'ю та сином у Києві

Правоохоронці про інцидент дізналися від самого пораненого. Він поздвонив на гарячу лінію та повідомив про те, що отримав ножове поранення грудинної клітини у себе вдома.

На місце події прибули медики швидкої, патрульні та слідчі.

31-річного чоловіка негайно госпіталізували до лікарні із двома пораненнями.

Поліцейські з'ясували, що ввечері матір та син вирішили влаштувати застілля, під час якого жінка й встормила кухонний ніж у родичу. Знаряддя злочину копи знайшли безпосередньо у квартирі, де стався злочин. Ніж правоохоронці вилучили та передали на експертизу.

В якому стані наразі перебуває потерпілий, невідомо. А от його матір судитимуть після закінчення досудового розслідування.