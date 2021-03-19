Двічі вдарила сина ножем: у Києві затримали 62-річну жінку

Джерело:поліція Києва
Від 5 до 8 років позбавлення волі загрожує літній мешканці Києва за нанесення тяжких тілесних ушкоджень власному сину. Злочин стався днями у Деснянському районі столиці.
За даними слідчих, жінка вдарила сина ножем у груди під час сімейного конфлікту. Стався він під час застілля.
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Поліцейські з'ясували, що ввечері матір та син вирішили влаштувати застілля, під час якого жінка й встормила кухонний ніж у родичу. Знаряддя злочину копи знайшли безпосередньо у квартирі, де стався злочин. Ніж правоохоронці вилучили та передали на експертизу.
В якому стані наразі перебуває потерпілий, невідомо. А от його матір судитимуть після закінчення досудового розслідування.