Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що людей зв'язували та катували праскою. Відомо, що загальна сума збитків становить понад 200 тисяч доларів.

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Деталі про злочинців

Поліцейським вдалося затримати на трасі Київ – Житомир трьох активних учасників банди. Вони – мешканці таких областей:

Львівської;

Рівненської;

Івано-Франківської.

У поліції наголосили, що злочинці діяли з чітким розподілом ролей упродовж тривалого часу.

Працювали достатньо жорстко та агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив'язуючи скотчем до стільця,

– розповів Клименко.

Відомо, що ці злочинці – раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Вони мали спеціальну фізичну підготовку та ретельно планували кожний напад.



Вдалося затримати 3 злочинців / Фото Нацполіція

Автомобілі після нападів спалювали

Правоохоронці зауважили, що до нападів злочинці готувалися дуже уважно, продумували сценарій.

Понад 10 автомобілів, які використовували під час скоєння злочинів, після розбою спалювали. Як і всі речові докази, які потім могли вивести на це угруповання,

– сказав Клименко.

Також він зазначив, що банда ретельно обирала жертв та дізнавалась деталі про них. Зокрема, група вивчала;

матеріальне становище;

поведінку;

зв'язки;

перебування поза межами дому.

Усі напади відбувались у вечірній або нічний час.

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Гучні напади банди

У травні 2021 року злочинці пограбували приватне помешкання у Харкові. Вони також катували потерпілу праскою. Чоловікам вдалося вкрасти:

60 тисяч євро;

50 тисяч доларів;

вироби із золота.



Загальна сума збитків – понад 200 тисяч доларів / Фото Нацполіція



Вироби, які викрали чоловіки / Фото Нацполіція

Правоохоронці виявили, що ця група причетна до нападів на території таких областей:

Львівської;

Івано-Франківської;

Закарпатської;

Харківської.

Наразі тривають слідчі дії. Злочинців можуть засудити до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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