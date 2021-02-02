У Києві затримали чергового "мінера": причетний до 6 епізодів

У Києві затримали місцевого мешканця, який мінімум 6 разів повідомляв про мінування метро та ТРЦ. Щоразу це були фейкові мінування – поліція нічого не знаходила.

Джерело: Нацполіція у Києві

Хлопець повідомляв до поліції про нібито закладену вибухівку. Проте після ретельних перевірок об’єктів правоохоронці не виявляли жодних підозрілих предметів. Тепер жартівнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також У Києві знайшли чоловіка, який в Новорічну ніч вбив людину на Андріївському узвозі

"Мінером" виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Затриманий "мінер" / Фото Нацполіції

Після обшуку за місцем проживання чоловіка, ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до 6 епізодів,

– повідомляють в пресслужбі поліції.

Фейкові замінування у Києві

Останнє повідомлення про мінування у столиці було вчора – 1 лютого. Невідомий сказав, що замінував Південний вокзал. Поліція шукала вибухівку 2 години, а на двір вивели понад 1 тисячу людей. Але нічого підозрілого не знайшли. Втім, самого мінера впіймали. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що поліція затримала ще одного уродженця Львівської області, який мав паспорт громадянина США – він також тероризував людей брехливими повідомленнями про загрозу.