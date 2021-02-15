2 роки переховувався від копів: у Києві затримали чоловіка, який вдарив ножем товариша – фото

Поліцейські після двох років пошуків нарешті змогли затримати киянина, якого визнали винним у вчиненні тяжкого злочину. Як з'ясували слідчі, чоловік у 2018 році вдарив ножем свого товариша.

Як зазначив заступник начальника поліції Києва Герман Приступа, 35-річний зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі.

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Фігурант справи з 2018 року ухилявся від покарання за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Судимий за вбивство матері

У поліції стверджують, що злочинець раніше просидів у тюрмі 9 років. Він встромив ніж власній матері.

Також чоловіка неодноразово визнавали винним у скоєнні крадіжок.

Вирок, який очікує зловмисника, пов'язаний з ножовим пораненням знайомого. Під час застілля у квартирі постраждалого в Деснянському районі Києва він вдарив товариша по чарці.



35-річний киянин має провести 6 років у тюрмі / Фото поліції Києва

Тоді злочинця затримали, а коли справу передали до суду, йому призначили покарання. Однак, користуючись м'якістю запобіжного заходу, чоловік банально втік та продовжив повноцінно жити.