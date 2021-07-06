Нейтралізували дерев'яною палицею: у Києві затримали чоловіка, що кидався на копів із ножем

Надзвичайна подія сталася у Солом'янському районі Києва вдень 5 липня. Напівоголений чоловік кидався із ножем на перехожих, через що вони викликали копів.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони побачили чоловіка з ножем. Втім, той не захотів покласти зброю на асфальт та почав агресивно поводитися.

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Оскільки зловмисник являв собою реальну загрозу для життя правоохоронців, їм довелося застосовувати силу.

Обійшлося без стрілянини

На місці події працювали кілька екіпажів патрульних. Поліцейські оточили зловмисника та зробили так, щоб події відбувалися на проїзній частині.

У цей час чоловік кидався на них із ножем, а копи тримали його на прицілі табельної зброї, але не переходили до активних дій.

За кілька хвилин після того, як зловмисник вийшов на дорогу, його все ж таки затримали.

До чоловіка підійшов один з патрульних, який мав у руках довгу дерев'яну палицю. Нею він двічі вдарив чоловіка по ногах, після чого той впав.

Тоді правоохоронці вибили у нього з рук ніж та вдягли на зловмисника кайданки.

Момент затримання чоловіка зняли пасажири автівки, які стали свідками інциденту. Під час затримання ніхто не постраждав. За попередніми даними, порушник спокою не наніс нікому жодних поранень.

Дивіться відео затримання чоловіка з ножем у Києві: