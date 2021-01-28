Інцидент стався на вулиці Сержа Лифаря на Троєщині у Києві 28 січня. Поліцейські та представники муніципальної варти врятували чоловіка від озброєного ножем зловмисника.

Джерело: Київ оперативний

Як стверджують очевидці події, чоловіка, який погрожував перехожому ножем, все ж таки затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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Зловмисник, за попередніми даними, скоїв кілька розбоїв.



Чоловіка, який ганявся з ножем за перехожим, повалили обличчям у багнюку / Фото Києва оперативного Чоловіка, який ганявся з ножем за перехожим, повалили обличчям у багнюку / Фото Києва оперативного

Що відомо про напад на чоловіка з ножем на Троєщині

Перехожого, який вибіг на проїзну частину для того, щоб йому допомогли автомобілісти, побачили зранку свідки нападу.

Зрозумівши, що за чоловіком біжить озброєний невідомий, очевидці викликали поліцію.

На місце нападу досить швидко прибули два екіпажі патрульних, а також представники муніципальної варти, яка затримали порушника.

Як з'ясувалося, у зловмисника при собі було ще кілька жіночих сумочок. За попередніми даними, він вчинив кілька розбоїв та намагався пограбувати чоловіка.

Як саме поліцейські кваліфікували відкриту через злочин кримінальну справу, наразі невідомо.



У зловмисника знайшли речі, які йому, ймовірно, не належать / Фото Києва оперативного