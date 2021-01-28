У Києві затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожого: фото
Інцидент стався на вулиці Сержа Лифаря на Троєщині у Києві 28 січня. Поліцейські та представники муніципальної варти врятували чоловіка від озброєного ножем зловмисника.
Джерело: Київ оперативний
Як стверджують очевидці події, чоловіка, який погрожував перехожому ножем, все ж таки затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Чоловіка, який ганявся з ножем за перехожим, повалили обличчям у багнюку / Фото Києва оперативного
Що відомо про напад на чоловіка з ножем на Троєщині
- Перехожого, який вибіг на проїзну частину для того, щоб йому допомогли автомобілісти, побачили зранку свідки нападу.
- Зрозумівши, що за чоловіком біжить озброєний невідомий, очевидці викликали поліцію.
- На місце нападу досить швидко прибули два екіпажі патрульних, а також представники муніципальної варти, яка затримали порушника.
Як з'ясувалося, у зловмисника при собі було ще кілька жіночих сумочок. За попередніми даними, він вчинив кілька розбоїв та намагався пограбувати чоловіка.
Як саме поліцейські кваліфікували відкриту через злочин кримінальну справу, наразі невідомо.
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