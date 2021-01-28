У Києві затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожого: фото

Інцидент стався на вулиці Сержа Лифаря на Троєщині у Києві 28 січня. Поліцейські та представники муніципальної варти врятували чоловіка від озброєного ножем зловмисника.
Джерело: Київ оперативний
Як стверджують очевидці події, чоловіка, який погрожував перехожому ножем, все ж таки затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Національної поліції.
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Як з'ясувалося, у зловмисника при собі було ще кілька жіночих сумочок. За попередніми даними, він вчинив кілька розбоїв та для закриття гештальту намагався пограбувати чоловіка.
Як саме поліцейські кваліфікували відкриту через низку злочинів кримінальну справу, наразі невідомо.
У зловмисника знайшли речі, які йому, ймовірно, не належать / Фото Києва оперативного