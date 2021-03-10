Зловмисник пограбував дівчинку безпосередньо на території однієї зі шкіл Києва вдень 10 березня. Його затримали за годину після скоєння злочину.

Цілком ймовірно, що затриманий причетний до аналогічних пограбувань, які трапилися кілька днів поспіль у Солом'янському та Голосіївському районах Києва.

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Чи грабував він дітей до сьогоднішнього дня, з'ясовують слідчі.

Продавав мобільні у ломбарди

Після отримання повідомлення про пограбування школярки на проспекті Лобановського правоохоронці одразу ж поїхали на місце та почали шукати підозрюваного поблизу з місцем злочину.

Оскільки нещодавно у Києві сталася низка аналогічних злочинів, інспектори мали орієнтування із фото ймовірного злочинця.

Підозрюваного вдалося затримати. Його побачили на зупинці громадського транспорту. При цьому знайшли телефон, який описувала потерпіла.



Патрульні мали фотографію зловмисника, який "працював" під час інших пограбувань / Фото патрульної поліції Києва

За непідтвердженими даними, правоохоронці підозрюють чоловіка у щонайменше 3 пограбуваннях дітей. Він нібито продавав смартфони, які забирав у школярів, до найближчих ломбардів.

На місці події працювали слідчі. За фактом скоєння злочину відкрили кримінальну справу.



Ймовірного грабіжника передали слідчим / Фото патрульної поліції Києва