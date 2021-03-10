Київські патрульні затримали чоловіка, який відбирав телефони у школярів: фото
Зловмисник пограбував дівчинку безпосередньо на території однієї зі шкіл Києва вдень 10 березня. Його затримали за годину після скоєння злочину.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Цілком ймовірно, що затриманий причетний до аналогічних пограбувань, які трапилися кілька днів поспіль у Солом'янському та Голосіївському районах Києва.
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Продавав мобільні у ломбарди
- Після отримання повідомлення про пограбування школярки на проспекті Лобановського правоохоронці одразу ж поїхали на місце та почали шукати підозрюваного поблизу з місцем злочину.
- Оскільки нещодавно у Києві сталася низка аналогічних злочинів, інспектори мали орієнтування із фото ймовірного злочинця.
- Підозрюваного вдалося затримати. Його побачили на зупинці громадського транспорту. При цьому знайшли телефон, який описувала потерпіла.
Патрульні мали фотографію зловмисника, який "працював" під час інших пограбувань / Фото патрульної поліції Києва
За непідтвердженими даними, правоохоронці підозрюють чоловіка у щонайменше 3 пограбуваннях дітей. Він нібито продавав смартфони, які забирав у школярів, до найближчих ломбардів.
На місці події працювали слідчі. За фактом скоєння злочину відкрили кримінальну справу.
Ймовірного грабіжника передали слідчим / Фото патрульної поліції Києва
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