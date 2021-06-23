17 ударів ножем: у Києві затримали чоловіка, який зарізав тещу та намагався вбити її брата

35-річного уродженця Сумської області затримали поліцейські за підозрою у вбивстві 67-річної жінки. Також чоловік, за даними слідства, намагався вбити її 61-річного брата.
Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого, який отримав удари ножем по руках та тулубу. Втім, чоловік зумів вибігти з квартири та покликати на допомогу.
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Поліцейські, які прибули на виклик на Єреванську вулицю, з'ясували всі обставини події. За даними слідства, нападником виявився співмешканець доньки загиблої.
Що відомо про криваве вбивство у Солом'янському районі Києва
- Між ними у квартирі стався конфлікт, відтак зловмисник схопив ніж та почав бити ним 61-річного чоловіка. Коли той вибіг, агресивно налаштований уродженець Сумської області напав на 67-річну киянку.
- Зловмисник 17 разів вдарив жінку ножем, від чого вона померла на місці події.
- Ймовірного вбивцю затримали на місці інциденту. Раніше його вже притягували до відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків.
За скоєння цього злочину, якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні замаху на вбивство та в умисному вбивстві.
Служителі Феміди відправили зловмисника до слідчого ізолятора.
Дивіться відео з місця затримання вбивці 67-річної киянки: