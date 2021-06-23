17 ударів ножем: у Києві затримали чоловіка, який зарізав тещу та намагався вбити її брата

23 червня 2021 , 15:24
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Києва

35-річного уродженця Сумської області затримали поліцейські за підозрою у вбивстві 67-річної жінки. Також чоловік, за даними слідства, намагався вбити її 61-річного брата.

Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого, який отримав удари ножем по руках та тулубу. Втім, чоловік зумів вибігти з квартири та покликати на допомогу.

Дивіться також Перерізав горло та вирізав серце: пожежу в Білогородці влаштували заради приховання вбивства 18+

Поліцейські, які прибули на виклик на Єреванську вулицю, з'ясували всі обставини події. За даними слідства, нападником виявився співмешканець доньки загиблої.

Що відомо про криваве вбивство у Солом'янському районі Києва 

  • Між ними у квартирі стався конфлікт, відтак зловмисник схопив ніж та почав бити ним 61-річного чоловіка. Коли той вибіг, агресивно налаштований уродженець Сумської області напав на 67-річну киянку. 
  • Зловмисник 17 разів вдарив жінку ножем, від чого вона померла на місці події.
  • Ймовірного вбивцю затримали на місці інциденту. Раніше його вже притягували до відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків.

За скоєння цього злочину, якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні замаху на вбивство та в умисному вбивстві.

Служителі Феміди відправили зловмисника до слідчого ізолятора.

Дивіться відео з місця затримання вбивці 67-річної киянки:

Автор: Олексій Чибісов