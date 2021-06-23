17 ударів ножем: у Києві затримали чоловіка, який зарізав тещу та намагався вбити її брата

35-річного уродженця Сумської області затримали поліцейські за підозрою у вбивстві 67-річної жінки. Також чоловік, за даними слідства, намагався вбити її 61-річного брата.

Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого, який отримав удари ножем по руках та тулубу. Втім, чоловік зумів вибігти з квартири та покликати на допомогу.

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Поліцейські, які прибули на виклик на Єреванську вулицю, з'ясували всі обставини події. За даними слідства, нападником виявився співмешканець доньки загиблої.

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Між ними у квартирі стався конфлікт, відтак зловмисник схопив ніж та почав бити ним 61-річного чоловіка. Коли той вибіг, агресивно налаштований уродженець Сумської області напав на 67-річну киянку.

Зловмисник 17 разів вдарив жінку ножем, від чого вона померла на місці події.

Ймовірного вбивцю затримали на місці інциденту. Раніше його вже притягували до відповідальності за вчинення крадіжки та злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків.

За скоєння цього злочину, якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні замаху на вбивство та в умисному вбивстві.

Служителі Феміди відправили зловмисника до слідчого ізолятора.

Дивіться відео з місця затримання вбивці 67-річної киянки: