У Києві поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство в 1998 році

Чоловік скоїв вбивство 23 роки тому. Весь цей час він переховувався від правоохоронців. Працівники карного розшуку затримали злочинця 31 травня.

Зараз зловмиснику 46 років. Половину свого життя він перебував у розшуку.

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Що відомо про цей інцидент