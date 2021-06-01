У Києві поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство в 1998 році

1 червня 2021 , 17:53
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Джерело:

МВС

Чоловік скоїв вбивство 23 роки тому. Весь цей час він переховувався від правоохоронців. Працівники карного розшуку затримали злочинця 31 травня.

Зараз зловмиснику 46 років. Половину свого життя він перебував у розшуку.

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Що відомо про цей інцидент

  • Працівники управлінь карного розшуку у Києві та у Львівській області затримали злочинця.
  • Він скоїв вбивство у 1998 році та переховувався від поліції.
  • Під час затримання йому одразу повідомили про підозру.
  • Слідчі також звернулися до суду з клопотанням.
  • Вони просять, щоб суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Автор: Вікторія Андрєєва