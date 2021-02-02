У Києві затримали чоловіків, які побили водія на мості Метро через конфлікт на дорозі: відео

Черговий конфлікт між водіями стався днями на мості Метро у Києві. Чоловіки з однієї легковушки відгамселили водія іншої, незважаючи на жінок та дитину, які були у салоні.
Джерело: патрульна поліція Києва
Поліцейські дізналися про інцидент від свідка події, який розповів, що компанія чоловіків досить жорстко б'є водія машини Renault.
Коли ж правоохоронці прибули на місце виклику, зловмисники вже втекли. Але їх змогли затримати згодом.
Поліцейські ж, з'ясувавши марку автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, помітили ймовірних кривдників та затримали їх. Своєї участі у бійці вони не заперечували.
Затриманих передали слідчо-оперативній групі. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, невідомо.
Дивіться відео бійки між водіями на мості Метро у Києві