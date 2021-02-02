У Києві затримали чоловіків, які побили водія на мості Метро через конфлікт на дорозі: відео

2 лютого 2021 , 16:45
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Черговий конфлікт між водіями стався днями на мості Метро у Києві. Чоловіки з однієї легковушки відгамселили водія іншої, незважаючи на жінок та дитину, які були у салоні.

Джерело: патрульна поліція Києва

Поліцейські дізналися про інцидент від свідка події, який розповів, що компанія чоловіків досить жорстко б'є водія машини Renault.

Коли ж правоохоронці прибули на місце виклику, зловмисники вже втекли. Але їх змогли затримати згодом.

Що відомо про бійку на мості Метро

  • Поліцейські стверджують, що конфілікт між водіями стався під час руху, через що машину потерпілого заблокували.
  • До власника "француза" підійшов чоловік, який відкрив двері та кілька разів ударив опонента.
  • Під час цього у салоні Renault перебували дружина, сестра та дитина водія.
  • Згодом у конфлікті брали участь не тільки водії обох автівок, але й пасажири.
  • Нападники добряче побили постраждалого, так що йому знадобилася допомога лікарів.

Поліцейські ж, з'ясувавши марку автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, помітили ймовірних кривдників та затримали їх. Своєї участі у бійці вони не заперечували.

Затриманих передали слідчо-оперативній групі. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, невідомо.

Дивіться відео бійки між водіями на мості Метро у Києві