На проспекті Лобановського у Києві поліцейські провели вдалу спецоперацію з затримання небезпечних зловмисників. Легковик Skoda, на якому чоловіки намагалися втекти, зупинили ввечері 1 лютого.

Джерело: Київ оперативний

За попередніми даними, група озброєних автоматом чоловіків вчинила стрілянину на одній з вулиць міста. Після цього зловмисники намагалися сховатися від правоохоронців.

Дивіться також Колишнього керівника ДАБІ оголосили у розшук через фейковий диплом

Поліцейські ввели до дії оперативний план "Сирена", під час якого зловмисники опинилися у кайданках.

Що відомо про затримання озброєних чоловіків у Києві

У розшуку зловмисників брала участь чимала кількість екіпажів патрульної поліції.

Згідно з оперативними даними, чоловіки їхали в бік Одеської траси.

Заблокували машину з підозрюваними правоохоронці біля супермаркету Novus.

Після цього поліцейські витягли пасажирів та водія Skoda з машини.

У них знайшли зброю.

Наразі офіційних коментарів від поліції щодо інциденту немає. Що саме зробили зловмисники, невідомо.

Дивіться відео з місця затримання озброєних чоловіків у Києві: