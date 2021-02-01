Вчинили стрілянину та намагалися втекти: у Києві затримали озброєних автоматами чоловіків
За зловмисниками ганялися численні екіпажі патрульних / dtp.kiev.ua
На проспекті Лобановського у Києві поліцейські провели вдалу спецоперацію з затримання небезпечних зловмисників. Легковик Skoda, на якому чоловіки намагалися втекти, зупинили ввечері 1 лютого.
Джерело: Київ оперативний
За попередніми даними, група озброєних автоматом чоловіків вчинила стрілянину на одній з вулиць міста. Після цього зловмисники намагалися сховатися від правоохоронців.
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Поліцейські ввели до дії оперативний план "Сирена", під час якого зловмисники опинилися у кайданках.
Що відомо про затримання озброєних чоловіків у Києві
- У розшуку зловмисників брала участь чимала кількість екіпажів патрульної поліції.
- Згідно з оперативними даними, чоловіки їхали в бік Одеської траси.
- Заблокували машину з підозрюваними правоохоронці біля супермаркету Novus.
- Після цього поліцейські витягли пасажирів та водія Skoda з машини.
- У них знайшли зброю.
Наразі офіційних коментарів від поліції щодо інциденту немає. Що саме зробили зловмисники, невідомо.
Дивіться відео з місця затримання озброєних чоловіків у Києві:
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