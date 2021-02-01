Вчинили стрілянину та намагалися втекти: у Києві затримали озброєних автоматами чоловіків

На проспекті Лобановського у Києві поліцейські провели вдалу спецоперацію з затримання небезпечних зловмисників. Легковик Skoda, на якому чоловіки намагалися втекти, зупинили ввечері 1 лютого.
Джерело: Київ оперативний
За попередніми даними, група озброєних автоматом чоловіків вчинила стрілянину на одній з вулиць міста. Після цього зловмисники намагалися сховатися від правоохоронців.
Дивіться також Колишнього керівника ДАБІ оголосили у розшук через фейковий диплом
Наразі офіційних коментарів від поліції щодо інциденту немає. Що саме зробили зловмисники, невідомо.
Дивіться відео з місця затримання озброєних чоловіків у Києві: