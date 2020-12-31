Поліцейські Києва зупинили машину чоловіка, в якій, згідно з орієнтуванням, він перевозив наркотики. 31 грудня правоохоронці вилучили у іноземця 300 грамів кокаїну.

Вартість наркотиків, які, за даними слідства, чоловік віз до столиці для продажу, становить близько 2,5 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Якщо провину підозрюваного визнає суд, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

На іноземця чекали

У поліції стверджують, що про плани чоловіка приїхати до столиці оперативники дізналися заздалегідь. Тому на появу зловмисника на в'їзді до Києва з нетерпінням чекали співробітники поліції.



Затримали чоловіка на в'їзді до Києва / Фото національної поліції Києва

Машину зупинили правоохоронці, а потім сталося класичне затримання.

Під час обшуку в автівці зловмисника вилучили 300 грамів білого порошку. Речовину відправили на експертизу.



У поліції кажуть, що чоловік збирався продати кокаїн / Фото національної поліції Києва

Підозру 48-річному чоловіку в зберіганні та перевезення наркотичних засобів з метою збуту вже оголосили. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Слідчі та прокурори наполягатимуть на утриманні під вартою.



Іноземець хотів реалізувати товару на 2,5 мільйона / Фото поліції Києва