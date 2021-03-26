У Києві 26 березня поліція затримала вихідців із Закавказзя. Вони викрали юнака й вимагали у його батьків викуп – 1 мільйон доларів. Хлопця схопили в Одесі й відвезли у столицю на орендованій машині.

Це сталось в ніч на 24 березня. Зловмисники зв’язали хлопця й тримали в київській квартирі, яку також орендували.

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Перших викрадачів затримали в Одесі

Правоохоронці затримали спочатку 2 спільників викрадачів в Одесі – під час отримання ними авансу – 100 тисяч доларів. Ймовірно вони й розповіли де тримають заручника.

Спецпризначенці увірвалися до цієї квартири й затримали решту членів банди. В одній із кімнат знайшли й хлопця. Він був дуже наляканий, але на щастя, йому не завдали шкоди.

Поліція ще не заарештувала замовника викрадення.

Емоційна реакція батька

Батько дитини буд дуже радий, коли дізнався про порятунок сина. Викрадачі залякували, що він його може більше не побачити, якщо не знайде 1 мільйон доларів.

Емоційні сльози чоловіка на першому відео – це реакція батька, який щойно дізнався про звільнення свого викраденого сина,

– пише Ігор Клименко.

Поліція перевіряє біографію членів кавказької банди та законність їх перебування в Україні. За викрадення їм загрожує тюремне ув’язнення.