У Києві правоохоронці затримали свого колишнього колегу, який став наркоторговцем. Він постачав у столицю зі Львову великі партії кокаїну – порошок ховав у дитячих іграшках.

Було вилучено "товару" на 4 мільйони гривень – це 1 кілограм кокаїну.

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Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину й шукають спільників наркоторговця. Він, у разі доведення вини у суді, може опинитися у в’язниці – покарання за таку діяльність в Україні передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.

Кокаїн зловмисник заховав у іграшкових машинках.

А на Черкащині спіймали банду, яка виготовляла та збувала наркотики. Очолював банду 37-річний чоловік, який має зв'язки з кримінальним світом. До незаконної діяльності він залучив свою дружину та ще 6 людей (затримали усіх, крім одного).