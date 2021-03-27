У Києві затримали наркодилера, який продавав кокаїн за біткоїни: фото

У Києві поліцейські затримали 20-річного місцевого мешканця, який продавав кокаїн за криптовалюту. Правоохоронці вилучили у нього наркотиків на 400 тисяч гривень.

Кокаїн зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Вже встановлено, що працював хлопець в Інтернет-магазині, через який збували наркотики.

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Продавав кокаїн за біткоїни

Правоохоронці з’ясували, що киянин працює "кур'єром" в Інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів та займається їхньою відправкою через поштові відділення.

Дилер, орендував у столиці гараж, який використовував як склад. "Заробітну плату" він отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім інкасував у пунктах обміну валют.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 400 тисяч гривень.



У Києві затримали наркодилера / Фото пресслужби МВС України

Поліцейські відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці затримали зловмисника та вже відкрили кримінальне провадження. За результатами експертизи вирішуватимуть питання щодо перекваліфікації злочину за статтею про зберігання та збут наркотичних речовин.

Наразі працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.



Правоохоронці затримали наркодилера у Києві / Фото пресслужби МВС України