Ховався у трубі на даху будинка: у Києві затримали насильника, що втік з-під варти

Поліцейські Києва знайшли Євгена Замятіна, який зґвалтував дитину та втік з Лук'янівського слідчого ізолятору. Затримали зловмисника вночі 7 липня на одному з житлових будинків столиці.

Наразі зловмисник знову перебуває під вартою. Якщо суд визнає провину чоловіка у втечі з-під варти, йому можуть додати до терміну ув'язнення від 3 до 5 років.

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Затримали злочинця завдяки пильним громадянам, які почули гуркіт на даху свого будинку.

Ховався в трубі майже добу



Втікач ховався на даху будинку майже добу / Фото "Києва оперативного"

Патрульні поліцейські, що прибули на виклик, побачили злочинця, який перебуває у розшуку.

Замятіна затримали та спустили з даху будинку. Його одразу ж передали слідчим.

Правоохоронці стверджують, що втікач добу ховався у трубі на даху житлового будинку. Вночі ж він збирався змінити місце перебування.

Наразі слідчі намагаються встановити всі обставини втечі зловмисника з-під варти. За яких обставин йому вдалося опинитися на волі, досі невідомо.

Офіційно у поліції Києва про затримання Замятіна поки що не повідомляли.