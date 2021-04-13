У Києві поліція затримала завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї зі столичних лікарень. Вони вимагали гроші у родичів померлих від коронавірусу за прискорення розтину, зберігання тіл та підготовку до поховання.

Шахраї вимагали кошти за те, що повинні робити безплатно. Поліція впіймала зловмисників під час отримання чергового хабаря.

Читайте також У Києві шахраї забрали у поліції приміщення за 3 мільйони

Скільки вимагали

У родичів померлих від коронавірусу вони вимагали від 6 до 20 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, можливо причетних до організації корупційної схеми, а також встановлює усі епізоди їхньої протиправної діяльності.

У Києві затримали патологоанатома та лікаря: дивіться відео

Як ховають померлих від коронавірусу

За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, людей які померли від коронавірусу, перед видачею повинні обробляти дезинфікуючим розчином і упаковувати у герметичні пакети.

Ховати їх дозволяється тільки у закритих трунах, обіймати та цілувати під час похорону заборонено.