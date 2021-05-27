Наразі невідомо про кого йдеться. В спільноті dtp.kiev.ua повідомили, що порушника зупинили за наведенням читача цієї сторінки.

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Чинив опір та катався на спущених колесах

За інформацією, яку надають в dtp.kiev.ua, машина була на спущених колесах й рухалась з порушеннями правили, створюючи аварійні ситуації.

При затриманні водій чинив опір й всім тикав партійне посвідчення,

– йдеться у повідомленні.

Реакція партії

В "ЄС" поки не прокоментували цю інофрмацію. Наразі невідомо чи це дійсно член цієї партії. Журналісти сайту 24 каналу чекають відповідь від пресслужби організації.