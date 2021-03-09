32-річний чоловік, який раніше мав проблеми з законом, може отримати від 7 до 12 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. Злочин, який йому інкримінують, стався 5 березня.

Як зазначають правоохоронці, чоловіка затримали невдовзі після скоєння нападу на киянку. Наразі він вже перебуває під арештом.

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Саме запобіжний захід у вигляді перебування під вартою обрав підозрюваному Оболонський районний суд Києва.

Душив дерев'яним бруском

За даними слідства, зловмисник побачив літню жінку, що заходила до під'їзду, та увійшов за нею.

Всередині приміщення чоловіка напав на неї ззаду, почав душити дерев'яним бруском.

Коли жінка припинила чинити опір, він забрав у неї сумки та втік.

Момент нападу зняли камери відеонагляду, завдяки яким підозрюваного й затримали.

Підозрюваним виявився 32-річний уродженець Кіровоградської області, який вже раніше мав судимість. Тепер його підозрюють у вчиненні розбійного нападу.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Дивіться відео нападу чоловіка на літню жінку у Києві (18+):