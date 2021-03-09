Напав на літню жінку у під'їзді: у Києві затримали рецидивіста: відео 18+

9 березня 2021 , 18:10
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Джерело:

Прокуратура Києва

32-річний чоловік, який раніше мав проблеми з законом, може отримати від 7 до 12 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. Злочин, який йому інкримінують, стався 5 березня.

Як зазначають правоохоронці, чоловіка затримали невдовзі після скоєння нападу на киянку. Наразі він вже перебуває під арештом.

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Саме запобіжний захід у вигляді перебування під вартою обрав підозрюваному Оболонський районний суд Києва.

Душив дерев'яним бруском

  • За даними слідства, зловмисник побачив літню жінку, що заходила до під'їзду, та увійшов за нею.
  • Всередині приміщення чоловіка напав на неї ззаду, почав душити дерев'яним бруском.
  • Коли жінка припинила чинити опір, він забрав у неї сумки та втік.
  • Момент нападу зняли камери відеонагляду, завдяки яким підозрюваного й затримали.

Підозрюваним виявився 32-річний уродженець Кіровоградської області, який вже раніше мав судимість. Тепер його підозрюють у вчиненні розбійного нападу.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Дивіться відео нападу чоловіка на літню жінку у Києві (18+):