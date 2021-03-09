Напав на літню жінку у під'їзді: у Києві затримали рецидивіста: відео 18+

Джерело:Прокуратура Києва
32-річний чоловік, який раніше мав проблеми з законом, може отримати від 7 до 12 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. Злочин, який йому інкримінують, стався 5 березня.
Як зазначають правоохоронці, чоловіка затримали невдовзі після скоєння нападу на киянку. Наразі він вже перебуває під арештом.
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Підозрюваним виявився 32-річний уродженець Кіровоградської області, який вже раніше мав судимість. Тепер його підозрюють у вчиненні розбійного нападу.
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.
Дивіться відео нападу чоловіка на літню жінку у Києві (18+):