Фіктивно одружував іноземців: у Києві з великою сумою затримали шахрая – відео
Правоохоронці затримали зловмисника, який, ймовірно, організував схему реєстрації фіктивних шлюбів між українками та іноземцями. У подальшому клієнти чоловіка мали нібито легально опинитися у країнах Європи.
Джерело:поліція Києва
Поліцейські кваліфікували діяльність зловмисника та його поплічників як зловживання владою або службовим становищем, а також як організацію незаконного переправлення людей через державний кордон.
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Українки отримували менше третини
- Згідно з матеріалами кримінального провадження, чоловік замаскував канал переправлення іноземців через Україну під укладання фіктивних шлюбів.
- Зловмисник користувався своїми зв’язками в органах реєстрації актів цивільного стану на Київщині. Посадовці за хабарі реєстрували фіктивні шлюби.
- Свою роботу зловмисник оцінював у 3500 доларів. Натомість українкам за фейковий шлюб він віддавав лише 1000 доларів.
- Сам організатор схеми підшукував іноземців, а от його знайомий, 35-річний житель Київщини, підшукував жінок, які перебували в скрутному матеріальному становищі.
Спочатку клієнт передав йому 10 тисяч гривень, але згодом, коли чоловіку віддали 52 тисячі, підозрюваного затримали.
Під час обшуків у Києві та області у фігурантів провадження правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, флешки, документи іноземців та свідоцтва про шлюб.
Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує до 7 років ув'язнення. На час слідства організатор схеми перебуватиме під вартою.
Дивіться відео затримання шахрая, який фіктивно одружував іноземців:
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