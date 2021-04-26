Правоохоронці затримали зловмисника, який, ймовірно, організував схему реєстрації фіктивних шлюбів між українками та іноземцями. У подальшому клієнти чоловіка мали нібито легально опинитися у країнах Європи.

Поліцейські кваліфікували діяльність зловмисника та його поплічників як зловживання владою або службовим становищем, а також як організацію незаконного переправлення людей через державний кордон.

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Організацією незаконного бізнесу займався, як з'ясували слідчі, 27-річний іноземець. Він нібито підробляв документи та займався переправленням клієнтів до різних країн Європи.

Українки отримували менше третини

Згідно з матеріалами кримінального провадження, чоловік замаскував канал переправлення іноземців через Україну під укладання фіктивних шлюбів.

Зловмисник користувався своїми зв’язками в органах реєстрації актів цивільного стану на Київщині. Посадовці за хабарі реєстрували фіктивні шлюби.

Свою роботу зловмисник оцінював у 3500 доларів. Натомість українкам за фейковий шлюб він віддавав лише 1000 доларів.

Сам організатор схеми підшукував іноземців, а от його знайомий, 35-річний житель Київщини, підшукував жінок, які перебували в скрутному матеріальному становищі.

Спочатку клієнт передав йому 10 тисяч гривень, але згодом, коли чоловіку віддали 52 тисячі, підозрюваного затримали.

Під час обшуків у Києві та області у фігурантів провадження правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, флешки, документи іноземців та свідоцтва про шлюб.

Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує до 7 років ув'язнення. На час слідства організатор схеми перебуватиме під вартою.

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