Квартиру на вулиці Юліуса Фучика у Солом'янському районі столиці зловмисник хотів продати. Вартість житла, як зазначили у прокуратурі Києва, сягає 1,2 мільйона гривень.

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Чоловіку інкримінують вчинення шахрайства та підроблення документів.

До 12 років позбавлення волі

За даними слідства, чоловік за підробними документами зареєстрував право власності на квартиру, яка належала померлій жінці.

Після цього він видав довіреність для продажу житла третій особі.

Фактично він збирався продати приміщення, яке йому не належить. За це, якщо судді визнають чоловіка винним, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Досудове розслідування злочину, який нібито вчинив зловмисник, продовжується. Повідомлення про підозру йому вже вручили.

Наразі працівники прокуратури вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці намагаються встановити особи інших людей, причетних до незаконного заволодіння житлом.