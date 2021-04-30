Як стверджують слідчі, про зловмисників вони дізналися від самого поліцейського, на якого вийшли шахраї. Чоловік повідомив, що йому пропонують здійснити корупційний злочин.

Дивіться також Посварились у черзі: у Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранені

За величезну суму офіцеру запропонували влаштування на керівну посаду. Під час отримання грошей фігурантів провадження затримали.

Представлялися дуже впливовими людьми

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 48-річний киянин та 60-річний мешканець Запоріжжя запропонували начальнику одного з підрозділів поліції домовитись про його підвищення.

Чоловіки казали, що мають серйозний вплив на керівництво МВС та вирішують питання кадрових призначень у поліції України.

Посаду начальника в одному з центральних регіонів зловмисники оцінили у 220 тисяч доларів.

Щоб поліцейський нічого не запідозрив, шахраї постійно йому телефонували та казали, що призначення вже у процесі, а їм треба лише отримати кошти.

Затримання поліцейські провели під час отримання чоловіками першого траншу в 120 тисяч умовних одиниць. Один зі зловмисників раніше мав проблеми з законом.

Під час обшуків у квартирах ймовірних шахраїв слідчі вилучили бойову зброю.



У чоловіків знайшли озброєння / Фото поліції України

Дії затриманих правоохоронці кваліфікували як вчинення шахрайства організованою групою. Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Незабаром їм обиратимуть запобіжний захід. Також слідчі намагаються встановити, чи причетні зловмисники до інших афер.

Дивіться відео затримання шахраїв, які "торгували" посадою у поліції: