За величезні кошти продавали посаду керівника поліції: у Києві затримали шахраїв – відео

Двох підозрюваних у скоєнні злочину затримали у Києві на гарячому 30 квітня. Зловмисники, за даними слідства, пропонували правоохоронцю купити посаду керівника поліції однієї з областей за 220 тисяч доларів.
Як стверджують слідчі, про зловмисників вони дізналися від самого поліцейського, на якого вийшли шахраї. Чоловік повідомив, що йому пропонують здійснити корупційний злочин.
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Представлялися дуже впливовими людьми
- Згідно з матеріалами кримінального провадження, 48-річний киянин та 60-річний мешканець Запоріжжя запропонували начальнику одного з підрозділів поліції домовитись про його підвищення.
- Чоловіки казали, що мають серйозний вплив на керівництво МВС та вирішують питання кадрових призначень у поліції України.
- Посаду начальника в одному з центральних регіонів зловмисники оцінили у 220 тисяч доларів.
- Щоб поліцейський нічого не запідозрив, шахраї постійно йому телефонували та казали, що призначення вже у процесі, а їм треба лише отримати кошти.
- Затримання поліцейські провели під час отримання чоловіками першого траншу в 120 тисяч умовних одиниць. Один зі зловмисників раніше мав проблеми з законом.
Під час обшуків у квартирах ймовірних шахраїв слідчі вилучили бойову зброю.
У чоловіків знайшли озброєння / Фото поліції України
Дії затриманих правоохоронці кваліфікували як вчинення шахрайства організованою групою. Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.
Незабаром їм обиратимуть запобіжний захід. Також слідчі намагаються встановити, чи причетні зловмисники до інших афер.
Дивіться відео затримання шахраїв, які "торгували" посадою у поліції: