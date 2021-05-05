Інцидент стався 6 травня приблизно 23:00 на дорозі. Патрульна поліція зупинила машину Маймана, оскільки він, начебто, порушив правила – не увімкнув сигнал повороту.

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Затримання Маймана

Подробиці інциденту наразі невідомі. Судячи з відео, поліція затримала Маймана, але оскільки він пручався, то правоохоронці вирішили діяти радикально й намагались його заламати й покласти на землю.

Втім, чоловік почав битися з поліцейськими, але потім заспокоївся – один правоохоронець тримав його ногою, а інший заламав руку.

Майман начебто був тверезий. Він погодився пройти тест на сп'яніння.

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Що відомо про Михайла Маймана

У 2020 році він побився з одіозним депутатом Іллею Кивою в ресторані.

У 2019 році балотувався самовисуванцем в народні депутати України від округу у Шевченківському районі Києва.

На момент реєстрації був безробітним.

На своїй сторінці у фейсбуці називає себе ветераном війни.

Майман стверджує, що служив у батальйоні "Свята Марія". Цей підрозділ здебільшого складається з добровольців політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського.

За словами Маймана, він перебував в зоні АТО у 2014 – 2016 роках. А опісля начебто став "об'єктом переслідування українських спецслужб".