Як зазначили у поліції Києва, чоловіка затримали на зупинці громадського транспорту, звідки він і дивився на роботу правоохоронців. Якщо суд визнає його винним у скоєнні злочину, жителю столиці загрожує до 6 років тюрми.

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За даними слідчих, фігурантом злочину є 47-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.

Перебував у стані сильного сп'яніння

Правоохоронці стверджують, що чоловік повідомив працівникам Деснянського управління поліції про замінування гуртожитку на Лісовому проспекті.

На місце інциденту одразу ж виїхали патрульні, вибухотехніки, слідчі та кінологи.

Жодних небезпечних речовин у будівлі експерти не знайшли.

Доки спеціалісти обстежували приміщення, слідчі вже встановили особу зловмисника.

Знайти підозрюваного було вкрай легко, оскільки він перебував через дорогу від місця "замінування". Перевірка чоловіка на драгері показала 2,68 проміле алкоголю в його крові. У зловмисника вилучили телефон, аби впевнитися, що саме він причетний до злочину.

Інцидент кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром служителі Феміди обиратимуть зловмиснику запобіжний захід.