Як зазначили у поліції Києва, чоловіка затримали на зупинці громадського транспорту, звідки він і дивився на роботу правоохоронців. Якщо суд визнає його винним у скоєнні злочину, жителю столиці загрожує до 6 років тюрми.

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За даними слідчих, фігурантом злочину є 47-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.

Перебував у стані сильного сп'яніння

  • Правоохоронці стверджують, що чоловік повідомив працівникам Деснянського управління поліції про замінування гуртожитку на Лісовому проспекті.
  • На місце інциденту одразу ж виїхали патрульні, вибухотехніки, слідчі та кінологи.
  • Жодних небезпечних речовин у будівлі експерти не знайшли.
  • Доки спеціалісти обстежували приміщення, слідчі вже встановили особу зловмисника.

Знайти підозрюваного було вкрай легко, оскільки він перебував через дорогу від місця "замінування". Перевірка чоловіка на драгері показала 2,68 проміле алкоголю в його крові. У зловмисника вилучили телефон, аби впевнитися, що саме він причетний до злочину.

Інцидент кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром служителі Феміди обиратимуть зловмиснику запобіжний захід.

 