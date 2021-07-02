У Києві затримали вкрай п'яного чоловіка, який "замінував" гуртожиток
Джерело:поліція Києва
Правоохоронці столиці викрили зловмисника, який напідпитку повідомив про наявність вибухівки в одній з київських багатоповерхівок. Коли спеціалісти проводили обстеження приміщення, заявник спокійно спостерігав за ними.
Як зазначили у поліції Києва, чоловіка затримали на зупинці громадського транспорту, звідки він і дивився на роботу правоохоронців. Якщо суд визнає його винним у скоєнні злочину, жителю столиці загрожує до 6 років тюрми.
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За даними слідчих, фігурантом злочину є 47-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.
Перебував у стані сильного сп'яніння
- Правоохоронці стверджують, що чоловік повідомив працівникам Деснянського управління поліції про замінування гуртожитку на Лісовому проспекті.
- На місце інциденту одразу ж виїхали патрульні, вибухотехніки, слідчі та кінологи.
- Жодних небезпечних речовин у будівлі експерти не знайшли.
- Доки спеціалісти обстежували приміщення, слідчі вже встановили особу зловмисника.
Знайти підозрюваного було вкрай легко, оскільки він перебував через дорогу від місця "замінування". Перевірка чоловіка на драгері показала 2,68 проміле алкоголю в його крові. У зловмисника вилучили телефон, аби впевнитися, що саме він причетний до злочину.
Інцидент кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром служителі Феміди обиратимуть зловмиснику запобіжний захід.