На Голосіївській площі у Києві 8 січня 2021 року правоохоронці затримали п'яного водія. Виявилося, що раніше чоловік пошкодив інший автомобіль та втік з місця.

Деталі історії

Кияни побачили пошкоджений автомобіль Hyundai, який не міг рушити з місця. Вони поспілкувалися з водієм, а після того подзвонили у поліцію, щоб розповісти, що чоловік п'яний. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Коли патрульні прибули на місці, то запропонували водієві пройти тест на вміст алкоголю у крові. Втім, той відмовився.

Інспектори з'ясували, що пошкоджений автомобіль раніше влаштував ДТП на проспекті Академіка Глушкова.

Зі слів очевидців події, Hyundai виїхав на зустрічну смугу де суттєво пошкодив Volkswagen, що стояв на стоп-лінії. Після ДТП водій безтурботно здав назад та поїхав з місця,

– розповіли патрульні.

На 48-річного чоловіка патрульні склали протоколи за трьома статтями:

керування транспортним засобом у стані сп'яніння;

порушення ПДР, що призвело до ДТП

залишення місця ДТП.



У Києві патрульні затримали п'яного водія, який скоїв ДТП



П'яний водій втік з місця ДТП у Києві