У Києві затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік: відео
Правоохоронці встановили особу та затримали водія Nissan Teana, який спричинив жахливу ДТП на проспекті Гагаріна ввечері 25 квітня. Чоловік, за даними слідства, не впорався з керуванням на високій швидкості, через що й сталася аварія.
Джерело:Прокуратура Києва
Водія дорогої автівки, в якій загинула жінка, затримали менше ніж за добу після ДТП. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини.
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Що відомо про ДТП з перекиданням у Києві
- Аварія сталася поблизу від станції метро "Чернігівська" близько 21:50 25 квітня.
- Водій Nissan, за попередніми даними, їхав на чималій швидкості, та вилетів за мержі дороги. Внаслідок аварії машина знесла дорожні знаки та перекинулася.
- Одразу після ДТП водій виліз з автівки та втік у невідомому напрямку.
- Жінка, яка не була пристебнута паском безпеки, отримала важкі травми та померла у кареті швидкої. Іншу пасажирку госпіталізували до ліккарні у важкому стані.
Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Прокурори проситимуть служителів Феміди посадити зловмисника під варту.
Досудове розслідування кримінальної справи продовжується.
Дивіться відео з місця смертельної ДТП з перекиданням у Києві:
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