У Києві затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік: відео

Правоохоронці встановили особу та затримали водія Nissan Teana, який спричинив жахливу ДТП на проспекті Гагаріна ввечері 25 квітня. Чоловік, за даними слідства, не впорався з керуванням на високій швидкості, через що й сталася аварія.

Водія дорогої автівки, в якій загинула жінка, затримали менше ніж за добу після ДТП. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини.

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Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення, а також позбавлення права керувати транспортом на 3 роки після звільнення.

Що відомо про ДТП з перекиданням у Києві​​

Аварія сталася поблизу від станції метро "Чернігівська" близько 21:50 25 квітня.

Водій Nissan, за попередніми даними, їхав на чималій швидкості, та вилетів за мержі дороги. Внаслідок аварії машина знесла дорожні знаки та перекинулася.

Одразу після ДТП водій виліз з автівки та втік у невідомому напрямку.

Жінка, яка не була пристебнута паском безпеки, отримала важкі травми та померла у кареті швидкої. Іншу пасажирку госпіталізували до ліккарні у важкому стані.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Прокурори проситимуть служителів Феміди посадити зловмисника під варту.

Досудове розслідування кримінальної справи продовжується.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП з перекиданням у Києві: