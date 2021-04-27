У Києві затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік: відео

Джерело:Прокуратура Києва
Правоохоронці встановили особу та затримали водія Nissan Teana, який спричинив жахливу ДТП на проспекті Гагаріна ввечері 25 квітня. Чоловік, за даними слідства, не впорався з керуванням на високій швидкості, через що й сталася аварія.
Водія дорогої автівки, в якій загинула жінка, затримали менше ніж за добу після ДТП. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини.
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Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Прокурори проситимуть служителів Феміди посадити зловмисника під варту.
Досудове розслідування кримінальної справи продовжується.
Дивіться відео з місця смертельної ДТП з перекиданням у Києві: