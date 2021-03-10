Черговий дорожній конфлікт, який стався у Києві, ледь не закінчився вбивством. Водій однієї з машин спочатку добряче побив опонента, а потім - вдарив його ножем у живіт.

Поліцейські, як тільки дізналися про криваву бійку, оголосили у місті спеціальну операцію, під час якої затримали підозрюваного.

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Тепер 46-річний мешканець Києва може опинитися за ґратами та пробути там найближчі 8 років.

Що відомо про бійку із різаниною у центрі Києва

Інцидент стався 10 березня на перехресті Володимирського проїзду та вулиці Мала Житомирська.

Через конфлікт на дорозі водій Volkswagen Getta та іншої автівки вийшли з машин. Між ними почалася бійка.

Під час сутички власник "німця" сильно побив опонента, а потім дістав ніж та встромив його чоловіку у живіт. Після цього зловмисник поїхав.

Потерпілого із проникаючим пораненням відвезли до лікарні медики швидкої.



Водія, який ножем порізав чоловіка, затримали / Фото поліції Києва

Фігуранту відкритого з приводу різанини провадження інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягався.

Затриманому вже повідомили про підозру працівники місцевої прокуратури №10. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.