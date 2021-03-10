Через конфлікт на дорозі: у Києві затримали водія, який вдарив чоловіка ножем – фото
Черговий дорожній конфлікт, який стався у Києві, ледь не закінчився вбивством. Водій однієї з машин спочатку добряче побив опонента, а потім - вдарив його ножем у живіт.
Джерело:поліція Києва
Поліцейські, як тільки дізналися про криваву бійку, оголосили у місті спеціальну операцію, під час якої затримали підозрюваного.
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Що відомо про бійку із різаниною у центрі Києва
- Інцидент стався 10 березня на перехресті Володимирського проїзду та вулиці Мала Житомирська.
- Через конфлікт на дорозі водій Volkswagen Getta та іншої автівки вийшли з машин. Між ними почалася бійка.
- Під час сутички власник "німця" сильно побив опонента, а потім дістав ніж та встромив його чоловіку у живіт. Після цього зловмисник поїхав.
- Потерпілого із проникаючим пораненням відвезли до лікарні медики швидкої.
Водія, який ножем порізав чоловіка, затримали / Фото поліції Києва
Фігуранту відкритого з приводу різанини провадження інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягався.
Затриманому вже повідомили про підозру працівники місцевої прокуратури №10. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
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