Через конфлікт на дорозі: у Києві затримали водія, який вдарив чоловіка ножем – фото

Джерело:поліція Києва
Черговий дорожній конфлікт, який стався у Києві, ледь не закінчився вбивством. Водій однієї з машин спочатку добряче побив опонента, а потім - вдарив його ножем у живіт.
Поліцейські, як тільки дізналися про криваву бійку, оголосили у місті спеціальну операцію, під час якої затримали підозрюваного.
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Водія, який ножем порізав чоловіка, затримали / Фото поліції Києва
Фігуранту відкритого з приводу різанини провадження інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягався.
Затриманому вже повідомили про підозру працівники місцевої прокуратури №10. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.