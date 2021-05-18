Жінку зупинили на вулиці Бережанській за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними в неї була дивна поведінка.

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  • У водійки були явні ознаки наркотичного сп'яніння.
  • Тому патрульні запропонували пройти перевірку.
  • Вона відмовилась це робити та стала агресивною.
  • Тому правоохоронцям довелося її обшукати.
  • Проводячи поверхневу перевірку, патрульні помітили 2 підозрілих пакетики.
  • У них був порошок молочного кольору.
  • Тому поліцейські склали протокол за статтею про керування транспортом у стані сп'яніння.
  • Штраф за таке порушення – до 3 400 гривень. 
  • Також викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та кваліфікації дій жінки.

Наркотики Київ Фото поліція
Наркотики, які знайшли патрульні в затриманої / Фото Патрульної поліції Києва