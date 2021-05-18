У сукні та під наркотиками: в Києві затримали водійку Rover – фото

У Києві патрульні за ніч 18 травня виявили 18 водіїв з ознаками наркотичного сп'яніння. Однак таке часто трапляється й вдень. Зокрема, також 18 травня зупинили неординарну водійку Rover. Вона не лише керувала транспортом під наркотиками, а й мала їх із собою.
Жінку зупинили на вулиці Бережанській за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними в неї була дивна поведінка.
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- У водійки були явні ознаки наркотичного сп'яніння.
- Тому патрульні запропонували пройти перевірку.
- Вона відмовилась це робити та стала агресивною.
- Тому правоохоронцям довелося її обшукати.
- Проводячи поверхневу перевірку, патрульні помітили 2 підозрілих пакетики.
- У них був порошок молочного кольору.
- Тому поліцейські склали протокол за статтею про керування транспортом у стані сп'яніння.
- Штраф за таке порушення – до 3 400 гривень.
- Також викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та кваліфікації дій жінки.
Наркотики, які знайшли патрульні в затриманої / Фото Патрульної поліції Києва