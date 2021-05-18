У сукні та під наркотиками: в Києві затримали водійку Rover – фото

18 травня 2021 , 14:57
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Джерело:

Патрульна поліція Києва

У Києві патрульні за ніч 18 травня виявили 18 водіїв з ознаками наркотичного сп'яніння. Однак таке часто трапляється й вдень. Зокрема, також 18 травня зупинили неординарну водійку Rover. Вона не лише керувала транспортом під наркотиками, а й мала їх із собою.

Жінку зупинили на вулиці Бережанській за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними в неї була дивна поведінка.

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Більше про інцидент

  • У водійки були явні ознаки наркотичного сп'яніння.
  • Тому патрульні запропонували пройти перевірку.
  • Вона відмовилась це робити та стала агресивною.
  • Тому правоохоронцям довелося її обшукати.
  • Проводячи поверхневу перевірку, патрульні помітили 2 підозрілих пакетики.
  • У них був порошок молочного кольору.
  • Тому поліцейські склали протокол за статтею про керування транспортом у стані сп'яніння.
  • Штраф за таке порушення – до 3 400 гривень. 
  • Також викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та кваліфікації дій жінки.


Наркотики, які знайшли патрульні в затриманої / Фото Патрульної поліції Києва

Зверніть увагу! В Одесі 10 травня автомобіль Toyota порушив правила дорожнього руху та почав втікати від поліцейських. Водій був під наркотиками та без прав. Він п обив 9 припаркованих автомобілів і лише після цього поспілкувався з патрульними.
Автор: Олександр Марчак