У сукні та під наркотиками: в Києві затримали водійку Rover – фото

14:57

У Києві патрульні за ніч 18 травня виявили 18 водіїв з ознаками наркотичного сп'яніння. Однак таке часто трапляється й вдень. Зокрема, також 18 травня зупинили неординарну водійку Rover. Вона не лише керувала транспортом під наркотиками, а й мала їх із собою.