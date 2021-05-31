У Києві зацвіла тропічна квітка "Диявольський язик": дивовижні фото

В одному з київських парків розпустився "Диявольський язик". Рослина має великі розміри, а також неприємно пахне. Однак виглядає дуже екзотично та привертає чимало уваги містян.

На неї можна подивитись у Сирецькому дендропарку протягом кількох днів із моменту початку цвітіння. Про цвітіння екзотичної квітки повідомили 31 травня.

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Екзотична рослина, яка зацвіла в Києві / Фото "Київ вечірній"

Більше про цю квітку

Наукова назва рослини Amorphophallus konjac. Також квітку часто називають "лілія вуду" або "зміїна пальма".

Вона походить із тропічної частини Азії. У дикій природі її можна зустріти в багатьох країнах цього регіону – від Японії до Індонезії.

Під час свого цвітіння на значну відстань навкруги поширює неприємний аромат, який нагадує запах тухлого м’яса. Рослина має підземну бульбу, плямисте стебло та листя, що з’являється після цвітіння,

– пояснили співробітники дендропарку.

Цікавим є те, що запилюють цю рослину мухи. Вони прилітають на запах і переносять пилок з "чоловічих" квіток на "жіночі".

З періоду спокою konjac виходить на початку весни, а зацвітає зазвичай у квітні. Цього року всі терміни "зсунула" пізня весна.



"Диявольський язик" у дендропарку Києва / Фото "Київ вечірній"



Рослина популярна в Азії, оскільки має лікувальні властивості, а також її їдять. У 1846 році в Японії навіть вийшла книга з сотнею рецептів, де використовують konjac.

Там є дуже різні страви, однак найчастіше “Диявольський язик” дають до локшини. У США konjac також використовують для виготовлення желейних цукерок.

Любителям подивитися на екзотичні рослини слід поквапитися. Період цвітіння квітки – лише кілька днів.



Квітка Amorphophallus konjac, що цвіте в Києві / Фото "Київ вечірній"