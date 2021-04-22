У Києві завершено розслідування розкрадань у банку "Аркада": йдеться про 72 мільйони
У Києві правоохоронці завершили розслідувати справу банку "Аркада". Матеріали передали до суду. Відомо, що йдеться про крадіжку 72 мільйонів гривень.
Джерело:Офіс генерального прокурора
Про підозру повідомили ексголові правління Костянтину Паливоді. Також на лаву підсудних сядуть 4 службовці банку і 4 керівники підконтрольних "Аркаді" компаній.
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Справу нарешті передають у суд
За результатами розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", управителем яких є банк.
Раніше суд заарештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва. Це майно визнано "предметом кримінального злочину"
У вересні 2020 року Паливоді вже обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. Тоді йшлося про завдання збитків на 50 мільйонів гривень.
Також повідомлялося, що добудовувати об’єкти "Аркади" буде компанія Stolitsa Group.
Передісторія:
- У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.
- Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.
- 3 вересня 2020 року президенту банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".
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