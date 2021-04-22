У Києві правоохоронці завершили розслідувати справу банку "Аркада". Матеріали передали до суду. Відомо, що йдеться про крадіжку 72 мільйонів гривень.

Про підозру повідомили ексголові правління Костянтину Паливоді. Також на лаву підсудних сядуть 4 службовці банку і 4 керівники підконтрольних "Аркаді" компаній.

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Справу нарешті передають у суд

За результатами розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", управителем яких є банк.

Раніше суд заарештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва. Це майно визнано "предметом кримінального злочину"

У вересні 2020 року Паливоді вже обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. Тоді йшлося про завдання збитків на 50 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що добудовувати об’єкти "Аркади" буде компанія Stolitsa Group.

Передісторія: