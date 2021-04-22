У Києві завершено розслідування розкрадань у банку "Аркада": йдеться про 72 мільйони

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Джерело:

Офіс генерального прокурора

У Києві правоохоронці завершили розслідувати справу банку "Аркада". Матеріали передали до суду. Відомо, що йдеться про крадіжку 72 мільйонів гривень.

Про підозру повідомили ексголові правління Костянтину Паливоді. Також на лаву підсудних сядуть 4 службовці банку і 4 керівники підконтрольних "Аркаді" компаній.

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Справу нарешті передають у суд

За результатами розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", управителем яких є банк.

Раніше суд заарештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва. Це майно визнано "предметом кримінального злочину"

У вересні 2020 року Паливоді вже обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. Тоді йшлося про завдання збитків на 50 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що добудовувати об’єкти "Аркади" буде компанія Stolitsa Group.

Передісторія:

  • У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.
  • Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.
  • 3 вересня 2020 року президенту банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".