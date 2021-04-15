У Києві завершується опалювальний сезон. В КМДА підбили підсумки та відзвітували про роботу.

За останні два роки у столиці модернізували понад 270 кілометрів теплових мереж, що становить 10% від загальної кількості. Рівень аварійності теплових мереж протягом поточного опалювального сезону знизився на 15%. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Без масштабних аварій

Він зазначив, що опалювальний сезон проходив у непростих умовах, зважаючи на різку зміну температури зовнішнього повітря.

Однак нам вдалося уникнути масштабних аварій та інших катаклізмів. Після повернення в управління нашого енергетичного комплексу, фактично за два роки, ми замінили майже 270 км мереж. Це позитивно вплинуло на стабільність та надійність роботи теплопостачальної системи,

– зазначив Пантелеєв.

Відключити тепло раніше не вийшло

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в Києві планували завершити опалювальний сезон 5 квітня, аби дати можливість хоч трохи зекономити киянам. Втім, погодні умови цього зробити не дозволили. Тепло почали відключати 12 квітня.