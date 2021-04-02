У Києві спостерігається напружена ситуація у лікарнях через епідемію коронавірусу. У медзакладах майже заповнені місця з системою подачі кисню.

В столиці, зі слів міністра охорони здоров’я найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID-19. Втім, у тих регіонах, які перші потрапили до "червоної зони" ситуація покращується. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.

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Де найгірша ситуація

Степанов назвав регіони у яких найбільше зайняті ліжка з киснем у лікарнях для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Ось цей список:

Київ – 84%

Львівська область – понад 71%

Миколаївська область – 71,5%

Житомирська область – понад 70%

Ситуація залишається достатньо напруженою. У деяких регіонах – дуже напруженою. В червоній зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. За минулу добу захворіли 19 893 українці та, на жаль, 433 людини ми втратили за минулу добу в цій війні з COVID-19,

– сказав Степанов.

Про штами вірусу

Міністр також нагадав, що в Україні вже курсують британський та південноафриканський штами коронавірусу, які більш небезпечні. Тому маски та дистанція повинні зберігатися.

Нагадаємо, що у Києві з 5 по 16 квітня запровадили жорсткий карантин – ввели додаткові заборони та обмеження, попри те, що столиця до того й так перебувала у "червоній зоні".