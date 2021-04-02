У Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем: ситуація в лікарнях напружена
У Києві спостерігається напружена ситуація у лікарнях через епідемію коронавірусу. У медзакладах майже заповнені місця з системою подачі кисню.
Джерело:Максим Степанов
В столиці, зі слів міністра охорони здоров’я найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID-19. Втім, у тих регіонах, які перші потрапили до "червоної зони" ситуація покращується. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.
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Де найгірша ситуація
Степанов назвав регіони у яких найбільше зайняті ліжка з киснем у лікарнях для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Ось цей список:
- Київ – 84%
- Львівська область – понад 71%
- Миколаївська область – 71,5%
- Житомирська область – понад 70%
Ситуація залишається достатньо напруженою. У деяких регіонах – дуже напруженою. В червоній зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. За минулу добу захворіли 19 893 українці та, на жаль, 433 людини ми втратили за минулу добу в цій війні з COVID-19,
– сказав Степанов.
Про штами вірусу
Міністр також нагадав, що в Україні вже курсують британський та південноафриканський штами коронавірусу, які більш небезпечні. Тому маски та дистанція повинні зберігатися.
Нагадаємо, що у Києві з 5 по 16 квітня запровадили жорсткий карантин – ввели додаткові заборони та обмеження, попри те, що столиця до того й так перебувала у "червоній зоні".
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