У Києві з 2022 року збільшать суму бюджетних коштів, долю яких буде вирішувати сама громада. Громадський бюджет становитиме 200 мільйонів гривень, а з 2023 – 220 мільйонів.

Також депутати Київради вирішили поступово збільшувати суми громадського бюджету – у 2023 році він становитиме 220 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

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У наступному ж році бюджет участі становитиме 170 мільйонів гривень, коли увесь бюджет найбільшого міста України – 60 мільярдів. Виходить, що це 2,8% грошей, які Київрада "довіряє" розподілити самим киянам, долю решти грошей вирішують депутати й міський голова.

Чому це невелика сума для Києва

Це доволі маленький відсоток. До прикладу, столиця Португалії – Лісабон менший за Київ у 5-6 разів, але там обсяг бюджету участі значно більший, якщо його суму розбити на кількість мешканців. Крім того, є велика різниця у вартості самих проєктів, за які голосують мешканці міст.

А столиця Нідерландів, місто Амстердам дозволяє своїм мешканцям розподіляти аж 20% свого бюджету.

Що таке Громадський бюджет (або бюджет участі)? Це сума місцевих бюджетних фінансів, які влада довіряє розподілити громаді. Люди ініціюють різноманітні проєкти, до прикладу ремонт школи або облаштування парку – якщо такий проєкт підтримує достатня кількість інших киян, його реалізовують.

За 5 років впровадження Громадського бюджету у Києві, місто виділило 680 мільйонів гривень. Серед 4,8 тисячі проєктів допущених до голосування кияни обрали 1449 проєктів-переможців.

Як узяти участь у громадському бюджеті

У жовтні 2020 року стартувала подача проєктів Громадського бюджету на 2022 рік.

Вартість малих проєктів – від 100 до 999 тисяч гривень, великих – від 1 до 3 мільйонів гривень.

Починаючи з 6-го громадського бюджету можна буде проголосувати за 10 проєктів. Кожен містянин зможе підтримати один найкращий, на його думку, проєкт у кожній із 10 тематик:

освіта,

громадянське суспільство;

молодь,

спорт;

культура,

туризм;

дороги,

транспорт;

екологія;

здоров’я;

соціальний захист тощо.

Раніше сайт 24 каналу писав, що депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік.