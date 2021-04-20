Другу добу поспіль у Києві фіксують найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19. Після зменшення кількості тестів та внесення інформації про захворілих у статистику, у столиці продовжилося зростання кількості інфікованих.

Попри 15 діб локдауну та майже місяць посиленого карантину в Києві день у день збільшується загальна кількість хворих на COVID-19. Цифра тих, хто одужав від хвороби, постійно нижча, аніж кількість захворілих.

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При цьому ситуація у лікарнях дещо покращується. За останню добу до медичних закладів госпіталізували 54 особи. Однак звільнилося 243 місця у реанімаціях.

Понад тисячу позитивних тестів

Згідно з даними РНБО, минулої доби до офіційної статистики внесли 892 нових випадки інфікування COVID-19. Від ускладнень захворювання померли 36 осіб.

Втім, у Центрі громадського здоров'я зафіксували 1043 позитивних ПЛР-теста, які здали у лабораторіях столиці.

Одужали за добу лише 265 людей. Тож, кількість хворих збільшилася на 591. Загалом у Києві хворіє на SARS-CoV-2 66 117 осіб.

Локдаун можуть продовжити

Попри зменшення заповненості ліжкомісць у лікарнях, якщо ситуація з розповсюдженням хвороби не почне різко покращуватися, посадовці можуть піти на продовження карантинних обмежень. Згідно з критріями МОЗ, столиця наразі не може претендувати на вихід з червоної зони.