У Києві збирають пластикові виделки для реконструкції скульптури котика
У Києві збирають пластикові виделки, щоб відреставрувати скульптуру кота, яка розташована на дереві неподалік Золотих воріт. Незвичне творіння прикрашає парк вже 12 років.
Джерело:24 канал
Автор скульптури Костянтин Скритуцький. Він самостійно займатиметься її оновленням, коли збір матеріалу буде закінчено.
Читайте також У Києві начальник ДСНС Моркотенко дав коту звання майора
Коту потрібна нова шубка
Таку ідею придумала київська екскурсоводка Софія Грабовецька. Вона написала про це у фейсбуці.
Оскільки кіт зроблений з одноразового посуду, то не хочеться купувати новий — у нас усіх вдома точно є цей вид пластику, що не переробляється і засмічує довкілля. Завдяки нам і роботі Кості у кота з’явиться нова шубка,
— пише Грабовецька.
Куди привозити виделки
Здавати пластикові виделки необхідно на станції переробки вторсировини "Україна без сміття", що на вулиці Саперно-Слобідська, 25/4. Сюди можна привозити:
- тільки білі, чисті й сухі одноразові пластикові виделки, розмір і щільність — не суттєва;
- "виделкової" сировини потрібно багато, адже матеріал доволі ламкий, а скульптура — чималенька.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві хтось потрощив скульптуру балерини, яку також зробив Костянтин Скритуцький.
Поділитися новиною