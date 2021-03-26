У Києві збирають пластикові виделки, щоб відреставрувати скульптуру кота, яка розташована на дереві неподалік Золотих воріт. Незвичне творіння прикрашає парк вже 12 років.

Автор скульптури Костянтин Скритуцький. Він самостійно займатиметься її оновленням, коли збір матеріалу буде закінчено.

Читайте також У Києві начальник ДСНС Моркотенко дав коту звання майора

Коту потрібна нова шубка

Таку ідею придумала київська екскурсоводка Софія Грабовецька. Вона написала про це у фейсбуці.

Оскільки кіт зроблений з одноразового посуду, то не хочеться купувати новий — у нас усіх вдома точно є цей вид пластику, що не переробляється і засмічує довкілля. Завдяки нам і роботі Кості у кота з’явиться нова шубка,

— пише Грабовецька.

Куди привозити виделки

Здавати пластикові виделки необхідно на станції переробки вторсировини "Україна без сміття", що на вулиці Саперно-Слобідська, 25/4. Сюди можна привозити:

тільки білі, чисті й сухі одноразові пластикові виделки, розмір і щільність — не суттєва;

"виделкової" сировини потрібно багато, адже матеріал доволі ламкий, а скульптура — чималенька.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві хтось потрощив скульптуру балерини, яку також зробив Костянтин Скритуцький.