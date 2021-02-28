У Києві жінка провалилась під кригу, рятуючи собаку: відео рятувальної операції

У Києві 27 лютого на Русанівській протоці, що неподалік проспекту Соборності, жінка провалилася під кригу. Річ у тім, що вона хотіла врятувати собаку, яка провалилася під лід. Однак жінку спіткала та ж доля і їх обох діставали з води рятувальники.

Деталі інциденту

За інформацією рятувальників, інцидент трапився зранку, приблизно о 09:46. Жінка гуляла із собакою поруч із Русанівським каналом.

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Домашній улюбленець вибіг на лід і провалився у воду. Його господарка одразу ж кинулася самостійно рятувати свого домашнього улюбленця. Однак лід був занадто крихкий і вона теж провалилася під кригу.

До місця події направили рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони дістали жінку із собакою за допомогою та передали їх працівникам медичної допомоги.

У чинних погодних умовах виходити на лід дуже небезпечно. Будьте обережні та дбайте про своє життя,

– попросили рятувальники.

Зауважимо, що від початку лютого на українських водоймах загинули щонайменше 23 людини.

Що робити людині, яка провалилася під кригу

Не панікувати.

Якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатися кригою на животі.

Якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину.

І не намагатися піднятися та стати на ноги – це тільки збільшить ризик знову піти під лід.

Порятунок жінки на Русанівському каналі: дивіться відео