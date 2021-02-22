Об'їжджала затор по зустрічці: у Києві водійка Nissan застрягла між легковиками – фото

Внаслідок аварії за участю 3 машин на вулиці Колекторній у Києві заблоковано проїзд. Через це зранку 22 лютого фактично єдиною дорогою для виїзду з дач на Осокорках залишилася Центральна вулиця.

Саме внаслідок аварії, яка сталася через звичайне нахабство та намагання порушити правила дорожнього руху заради пришвидшення проїзду, наразі у заторі стоять сотні машин.

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За попередніми даними, у ДТП ніхто не постраждав.

Що відомо про аварію на виїзді з Осокорків у Києві



Жінка на Nissan намагалася об'їхати затор по зустрічці / Фото спільноти "Осокорки клуб"

На місці події працюють патрульні, які складуть протокол щодо порушення ПДР, які призвели до аварії.

ДТП сталася через вкрай поширене на цьому місці порушення: деякі водії вилітають на зустрічну смугу, не зважаючи на машини, які їдуть по ньому, а потім вимагають, щоб їх пропустили.

В такий спосіб власники здебільшого недешевих автівок намагаються вигадати кілька хвилин та не прожити їх у заторі.

Саме так, як стверджують свідки події, намагалася зробити власниця Nissan X-trail.



Власниці "японця" загрожує штраф / Фото спільноти "Осокорки клуб"

Судячи з усього, жінка була впевнена, що власники Skoda Octavia та "ВАЗу" мають надати їй перевагу в русі, але цього не сталося. Розігнавшись, та зрозумівши, що у потік машин їй вже не повернутися, жінка намагалася протиснутись між двома легковиками. І зачепила обидва.